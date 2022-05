Napoli, Bargiggia: “Ho controllato in queste ore, ADL sta chiudendo il secondo acquisto”

Ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto l’esperto di mercato Paolo Bargiggia. Tra i vari temi discussi, anche il Napoli, con il mercato del club azzurro ormai entrato nel vivo dopo le ultime vicende sportive.

“Per la fascia sinistra della società partenopea è in pole Mathias Olivera. C’è ottimismo per la chiusura dell’affare, ho controllato proprio in queste ore. La dirigenza è convinta di poter chiudere per Olivera, Emerson Palmieri e Parisi sono ormai nomi blandi”.

“Olivera sarebbe quindi il secondo acquisto della SSC Napoli dopo Khvicha Kvaratskhelia, calciatore della Dinamo Batumi acquistato dal presidente De Laurentiis per prendere il posto del partente Lorenzo Insigne“.

Aurelio De Laurentiis sarebbe quindi pronto ad annunciare il secondo acquisto del mercato estivo dopo l’arrivo di Kvaratskhelia.

Paolo Bargiggia ha infine dichiarato: “Il Napoli preferisce Olivera a Parisi dal momento che vede in quest’ultimo la fotocopia di Mario Rui“