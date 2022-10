Napoli, Bargiggia: “Rinnovo Anguissa in arrivo”

Il rinnovo per Andrè Frank Zambo Anguissa è in arrivo. Il centrocampista camerunese ha deciso di prolungare il suo contratto con il Napoli grazie anche alle ottime prestazioni in coppa e in campionato.

L’annuncio di Paolo Bargiggia

A dare l’ottimo annuncio ai tifosi ci ha pensato Paolo Bargiggia, giornalista ed opinionista sportivo esperto di calciomercato in onda spesso su 1 Station Radio con il programma 1 Football Club.

Sul suo profilo Twitter, Bargiggia ha scritto: “È in dirittura di arrivo il prolungamento del contratto di Anguissa con il Napoli per un altro anno fino al 2027 ed immediato ritocco dell’ingaggio dagli attuali 2.2 milioni a 2.5 milioni più bonus”.