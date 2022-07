Napoli, Bargiggia: “Spalletti ha chiesto De Vrij, si monitora la situazione”

L’addio di Kalidou Koulibaly ha portato il Napoli a valutare diverse situazioni per sostituirlo. Paolo Bargiggia, ex espero di mercato di SportMediaset, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un’ipotesi interessante sul calciomercato azzurro.

Ipotesi De Vrij

Bargiggia ha avanzato questa ipotesi per il mercato del Napoli: “Intanto Ramadani ha proposto Milenkovic al Napoli per sostituire Koulibaly, entrambi suoi assistiti. Giocatore gradito il viola, ma da non scartare ancora ipotesi Acerbi e il coreano Kim. Il Napoli sta monitorando anche situazione De Vrij. Lo ha chiesto Spalletti che vuole un difensore esperto ma anche affidabile“.

L’Inter, infatti, ha già puntato su Bremer e, di conseguenza, potrebbe aprire alla cessione di De Vrij.

Cifre per Koulibaly

Nel frattempo si parla di cifre esatte per il trasferimento di Kalidou al Chelsea: “Le cifre esatte del trasferimento di Kalidou Koulibaly al Chelsea: 37 milioni più 3 di bonus facili. In pratica, 40 sicuri per il club di Aurelio De Laurentiis. Oggi in arrivo i documenti”.