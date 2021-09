Napoli – Bari, De Laurentiis costretto a scegliere entro due anni!

Nelle prossime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, si terrà un Consiglio Federale che potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio italiano per come lo conosciamo oggi. Le idee sono tante e innovative.

Nel progetto designato da Gravina sono previste innanzitutto una Serie A, una Serie B e una Serie C Elite. Queste ultime due leghe verrebbero inglobate in un’unica lega professionistica a partire dalla stagione 2024-25.

A scendere vi sarà poi una Serie C semiprofessionista e si partirà con il dilettantismo, dalle serie D Elite e D. La rivoluzione calcistica però non può prescindere da alcune normative ferree volte a garantire la stabilità dei club ed il corretto svolgimento dei vari campionati.

Tra le idee più chiacchierate vi è lo stop alle multiproprietà, tanto voluto e richiesto dal presidente Gravina. Se, come pare, la proposta dovesse diventare qualcosa in più, ecco che Aurelio De Laurentiis avrebbe appena due anni di tempo per organizzarsi con le sue proprietà e quindi scegliere in maniera netta tra Napoli e Bari.

Il presidente del Napoli non è comunque il solo in Serie A ad essere in questa situazione: a fargli compagnia, oltre al già noto caso di Claudio Lotito, vi è ad esempio Maurizio Setti, proprietario sia dell’Hellas Verona che del Mantova.