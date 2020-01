Napoli, bel gesto di Insigne verso un piccolo tifoso a Castel Volturno: l’episodio [FOTO]

La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ha portato una bella boccata di serenità ed entusiasmo che in quel di Napoli non si vedeva da tempo. In questo clima disteso non sta neanche più mancando l’affetto dei tifosi partenopei i quali, trovato un accordo con questore e club azzurro, hanno ricominciato ad animare lo stadio.

Ed proprio con un tifoso di è consumato quest’oggi un bellissimo gesto nel centro sportivo di Castel Volturno. Protagonista dell’episodio è stato il capitano Lorenzo Insigne. Durante una passeggiata nel centro tecnico infatti il calciatore azzurro si è sentito chiamare più voce da una vocina proveniente dall’alto: “Lorenzo, Lorenzo!“.

La voce era quella di un piccolo tifoso del Napoli, desideroso di salutare il proprio beniamino, nonché capitano della sua squadra del cuore. La risposta di Insigne non si è fatta attendere. Il numero 24 azzurro ha gridato al ragazzino “scendi giù!“, aspettandolo così sotto la sua abitazione.

Il tifoso così, visibilmente emozionato, è corso a salutare da vicino Lorenzo Insigne ed ha approfittato dell’occasione per scattare una foto. Un bel momento di tifo sano che dimostra come il clima in casa Napoli si sia lievemente disteso dopo gli ultimi periodi bui. Ora, alla vigilia dell’importante partita contro la Juventus, la serenità mentale acquisita dall’ambiente azzurro in questi ultimi giorni potrebbe diventare fondamentale.

Foto ad opera della redazione di NapoliMagazine.com