Napoli, Belotti nel mirino di ADL: lo vorrebbe a parametro zero nell’estate 2022

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è già impegnato nel costruire il Napoli del futuro. Tutto dipenderà da cosa accadrà in questa stagione, ma il numero uno azzurro non vuole farsi trovare impreparato.

Per questo motivo avrebbe già intrapreso i contatti con agenti di diversi calciatori al fine di testare la loro disponibilità a trasferirsi in Campania.

Tra i nomi sotto la lente d’ingrandimento di Aurelio De Laurentiis vi sarebbe anche Andrea Belotti, attaccante del Torino.

Il giocatore ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2022 e, al momento, non ha ancora trovato l’accordo con il club granata. De Laurentiis vorrebbe provarci per un eventuale arrivo a costo zero nell’estate del 2022.

Con il Napoli, in pole ci sarebbe anche il Milan e la Roma. Belotti può quindi rappresentare l’attaccante del futuro del Napoli. In ogni caso Aurelio De Laurentiis lo vorrebbe gratis per chiudere un grande affare rispetto alla sua clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro.