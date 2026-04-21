Napoli, Giovanni Manna ammaliato da un prodigio del Benfica

ll Napoli è molto attento alle dinamiche del marcato. Il mirino di Giovanni Manna è caduto, non solo su Richiard Rios, ma anche su Andreas Schjelderup.

Stando a quanto rivelato da “AereaNapoli.it”, il direttore sportivo starebbe rimasto ammaliato dalle prestazioni dell’attaccante del Benfica. Il calciatore, classe 2004, qualche mese fa si è distinto per aver trovato ben due reti contro il Real Madrid, in un match di Champions League. L’esterno offensivo spicca per la sua tecnica, per la sua velocità e per quel tocco di imprevedibilità. Proprio questa sua cifra distintiva ha conquistato Jose Mourinho; a tal punto da indossare la maglia di titolare nel giro di poco tempo.

Schjelderup, pur avendo militato su entrambe le fasce, ama giocare a sinistra: lo stesso lato, attualmente occupato al Napoli, da Alisson. Ciò potrebbe destare qualche problema. Entrambi i giocatori, infatti, hanno voglia di crescere e di scendere in campo. Anche altre squadre italiane sono interessate al centrocampista e forse in queste potrebbe trovare maggiore spazio di gioco.

Il suo acquisto si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Per ora, però, non si tratta che di una cifra indicativa. Le prestazioni del difensore, infatti, migliorano volta per volta. La sua valutazione, dunque, potrebbe aumentare.

Lo stipendio, invece, sarebbe pari a 1,5 milioni, più certamente i bonus, se decidesse di giocare in Serie A. In Premier, d’altro canto, sarebbe più alto; arrivando, infatti, a toccare i 2,5 milioni. Tirando le somme, è molto difficile, dunque, che l’esterno arrivi al Napoli, nonostante il desiderio di Manna di averlo nel club azzurro.