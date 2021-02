Napoli, Benitez per il dopo Gattuso? ADL vorrebbe creare una squadra stile Milan

Negli ultimi giorni i rapporti tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis sono ritornarti ad essere quasi normale, nonostante ciò il mister rischia seriamente di essere esonerato dal Napoli.

Le prestazioni poco convincenti sembrerebbero portare il presidente azzurro verso questa direzione di cambiare allenatore.

Durante il suo periodo alla guida del Napoli, raramente Aurelio De Laurentiis ha cambiato allenatore. Si ricordano i nomi di Carlo Ancelotti e Roberto Donadoni. A questi potrebbe aggiungersi Rino Gattuso.

Secondo le ultime indiscrezioni, in caso di esonero del tecnico, Aurelio De Laurentiis punterà su Rafa Benitez.

L’ex allenatore del Napoli è stato fondamentale in passato per la crescita societaria ed ADL vorrebbe puntare su di lui per crescere una nuova squadra di talenti secondo lo stile che sta seguendo il Milan. Con Benitez il Napoli non punta ad avere un traghettatore ma un allenatore anche per la prossima stagione.