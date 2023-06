Napoli, Benitez pone una condizione per ritornare in azzurro

La SSC Napoli, dopo l’addio di Luciano Spalletti, è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha inserito diversi nomi nella lista e tra questi figura anche un ritorno: Rafa Benitez. Quest’ultimo, dopo l’esperienza in Inghilterra, è attualmente senza squadra.

Il tecnico spagnolo è sempre stato un pupillo del presidente. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il mister accetterebbe senza pensarci due volte, ma ad una condizione: “Lo spagnolo è fermo dopo l’ultima esperienza all’Everton, sarebbe felice di tornare per guidare i campioni d’Italia in carica, sempre però dopo aver ottenuto le garanzie necessarie per rimanere competitivi ai vertici della Serie A e ambiziosi in Europa“.

“Il suo passato vincente potrebbe avere un’influenza determinante sulla scelta del presidente“, ha infine riportato La Gazzetta dello Sport.