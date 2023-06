Napoli, Benitez: “Tornare? Sono pronto ma la decisione non spetta a me”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha vissuto tante esperienze prima in Spagna e poi in Inghilterra. L’allenatore, però, sente di poter dare ancora tanto ed è pronto a lanciarsi in una nuova avventura.

Ritorno al Napoli?

Ai microfoni di Sky Sport, Benitez non ha nascosto la voglia di poter tornare al Napoli, squadra che ha lasciato nel suo cuore un bellissimo ricordo. Tuttavia, la decisione non spetta a lui ma ai vertici della società, i quali stanno già lavorando per sostituire Luciano Spalletti.

“Io di nuovo al Napoli? Non lo so, me lo stanno chiedendo tante volte. Io sto ancora aspettando, voglio ancora vincere, la mia mentalità è chiara: non mi piace stare a metà classifica.

Andare al Napoli? Non voglio farmi pubblicità qui, la decisione è di qualcun altro. Io sono carico e preparato, guardo e analizzo tutto il calcio internazionale, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine dei miei giorni” ha dichiarato l’allenatore.