Napoli, Beppe Bergomi: “Kim non al livello di Koulibaly, ma non ha ancora sbagliato una partita”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giuseppe Bergomi. Tra i vari temi discussi, anche la prestazione della SSC Napoli e della vittoria della squadra di Luciano Spalletti contro la Cremonese di Alvini.

“La squadra di Luciano Spalletti è consapevole, sa cosa vuole e l’allenatore deve essere bravo in un anno particolare: i momenti di crisi arriveranno, lì mi aspetto che non vada in difficoltà e risolva le problematiche“.

Beppe Bergomi ha poi parlato di uno dei nuovi acquisti del Napoli, Kim, ritenendolo, al momento, non ancora al livello del partente Kalidou Koulibaly, il quale, dopo otto anni di Napoli, ha deciso di fare le valigie ed andare via.

“Kim non è al livello di Koulibaly, ma non ha ancora sbagliato una partita. Ci sono giocatori con qualità, il centrocampo è assortito bene con Lobotka in fase di costruzione, Anguissa che dà fisicità, Zielinski fa da raccordo con l’attacco”.

Nonostante le dichiarazioni, il nuovo difensore del Napoli ha dimostrato grande tenacia nel sostituire un calciatore come il senegalese.