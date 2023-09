Napoli, Beppe Marotta vuole Elmas: due proposte per l’acquisto a titolo definitivo (cash o scambio)

La SSC Napoli è al lavoro per decidere il futuro di Elif Elmas. Il centrocampista azzurro non sembra essere la prima scelta di Rudi Garcia e per questo sarebbe pronto a valutare nuove sfide. Durante l’estate il presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Secondo quanto riportato dalla Macedonia dal portale Sport1.mk, il calciatore sarebbe finito nel mirino di Beppe Marotta, il quale ha sempre avuto un debole per il calciatore macedone della SSC Napoli e sarebbe intenzionato a presentare una doppia offerta, alternativa, per acquistare il calciatore: 25 milioni di euro cash o 15 milioni di euro più il cartellino di Stefano Sensi.

Dopo aver rifiutato un’offerta più alta difficilmente il ds Meluso si presenterà dal presidente partenopeo con la proposta dei nerazzurri. Marotta, tuttavia, punta sull’insoddisfazione dovuta alla panchina di Elmas e per questo vorrebbe pressare il suo agente al trasferimento in nerazzurro.

Le dichiarazioni dell’agente di Elmas hanno rivelato si le possibili trattative per il rinnovo, ma anche l’interessamento di altre squadre, con trattative avanzate circa il possibile trasferimento in un altro club.