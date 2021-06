Napoli, Berardi avrebbe rifiutato gli azzurri. Pedullà: “Sassuolo ha record di rifiuti”

In passato il Napoli ci ha provato per Domenico Berardi. È quanto emerge da una rivelazione di Alfredo Pedullà ai microfoni di SportItalia, il quale ha rivelato che il giocatore sembra restio a lasciare Sassuolo.

“In passato Berardi ha detto di no a molte squadre. Il Sassuolo ha anche il record di rifiuti per Berardi. Ha detto no al Milan, all’Inter, ha detto di no al Napoli, alla Fiorentina. Se Berardi continua a dire di no il Sassuolo continua ad aumentare il prezzo“.

L’attuale attaccante della Nazionale avrebbe quindi rifiutato anche gli azzurri di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente è un ammiratore di Berardi ormai da diversi anni e molti sono stati i tentativi per portarlo in azzurro.

Tuttavia, forse il giocatore ha ritenuto l’occasione azzurra non adatta alla sua carriera anche per l’ingombrante presenza di José Maria Callejon. Fino a due anni fa, infatti, il calciatore spagnolo era praticamente insostituibile. Ora, invece, il suo posto è stato preso dalla coppia Lozano-Politano, entrambi grandi calciatori.