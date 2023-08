Napoli, Berardi per il post Lozano? L’allenatore del Sassuolo: “La sua testa non posso conoscerla del tutto”

“Berardi nell’allenamento non è mai cambiato in questi anni, quando ci sono io. La sua testa non la posso conoscere del tutto. Non dico che mi abbiano sorpreso quelle parole ma se ha manifestato quello vuol dire che è un suo pensiero. L’allenamento lo fa bene, il resto non posso aggiungere altro perché non lo determino io“, queste le parole dell’allenatore del Sassuolo sul suo attaccante e capitano, Domenico Berardi.

La sensazione è che nella testa della bandiera neroverde potrebbe esserci l’interesse della SSC Napoli, con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla ricerca di un sostituto di Hirving Lozano, il quale sembra ormai destinato all’addio visto il mancato rinnovo di contratto. Il Sassuolo valuta i suo attaccante oltre 20 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe investire solo in caso di partenza del messicano.

De Laurentiis considera Berardi il sostituto ideale di Lozano, non solo perché negli ultimi undici anni è andato ben nove in doppia cifra, ma anche perché rappresenta un calciatore con cui rinforzare il punto debole della squadra, i calci di rigore.