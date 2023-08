Napoli, Berardi può vestire la maglia azzurra: scambio con Gaetano più soldi

Il Napoli, reduce dalla vittoria dello scudetto, è al momento impegnato nella sessione di mercato estiva per cercare di costruire una squadra per la prossima stagione degna dei campioni di Italia per compensare le possibili uscite delle prossime settimane.

A completare la rosa a disposizione del mister Rudi Garcia, De Laurentiis potrebbe autorizzare un’altra importante operazione di mercato. A lanciare la bomba è Gianni Improta ai microfoni di Canale 21.

“Ho letto che Domenico Berardi potrebbe arrivare per Gianluca Gaetano e soldi: scambio con conguaglio, sarebbe l’ideale. Gaetano non trova spazio, nel Napoli, e deve giocare. Per me, sarebbe una bella soluzione, una trattativa che accontenterebbe tutti. Anche il procuratore di Gaetano ha detto che gli serve una squadra in grado di dargli minuti in campo”.