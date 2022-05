Napoli, Berardi se parte Politano

Nel caso in cui Matteo Politano partisse, il Napoli virerebbe subito su Domenico Berardi del Sassuolo. Ecco le ultime

La stagione è finita e già si hanno le prime voci di mercato. Matteo Politano viene dato – dai tanti – lontano dal capoluogo campano e potrebbe iniziare la prossima Serie A in un’altra squadra.

Le recenti dichiarazioni del calciatore – che sperava di giocare di più – hanno destabilizzato l’ambiente Napoli che ora si ritrova a dover guardare oltre. Il calciatore ex Inter potrebbe giocare lontano dal Vesuvio e appare difficile capire però dove. Al suo posto c’è già un nome e il profilo intriga parecchio.

Il neroverde calabrese piace

Sono mesi che il Napoli non si nasconde su di lui. Domenico Berardi è uno dei preferiti della dirigenza partenopea per un eventuale trasferimento e il calciatore calabrese potrebbe arrivare nella prossima sessione proprio al posto di Politano.

Il calciatore classe ’94 nativo di Cariati è valutato circa 35 milioni dai neroverdi, che difficilmente sceglieranno di privarsene per meno di quella cifra. Anche perché forti di un contratto in scadenza nel 2024, che rende difficilissimo ogni margine di manovra. Su Domenico Berardi ci sono anche Milan e, più defilata, Inter che si daranno battaglia pur di avere il calciatore. Berardi quest’anno ha vissuto una delle sue migliori annate, con 33 partite in Serie A e ben 15 reti e 17 assist. Una vera e propria potenza di fuoco, che lo proclama ancora una volta come uno dei migliori giocatori della nostra Serie A. Ora potrebbe essere il momento del grande salto, riuscirà a mantenere fede alle aspettative?