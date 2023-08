Napoli, Bernardeschi si propone come post-Lozano: la richiesta per firmare con gli azzurri

Federico Bernadeschi al Napoli, è una trattativa reale o utopistica? La trattativa è nata nella stagione passata quando l’ala italiana decise di lasciare la Juventus. Il club partenopeo tentò l’approccio che però non ha avuto esito positivo. Alla fine il campione d’Europa scelse il Toronto FC, club nel quale milita anche Lorenzo Insigne.

Il tentativo di trattativa fallí fin da subito, la richiesta fatta dal giocatore fu ritenuta troppo onerosa dal presidente Aurelio De Laurentis. Quattro milioni di euro circa a stagione per essere ingaggiato, una cifra che ADL non voleva spendere. Il presidente durante una conferenza stampa parlò cosi della possibile trattativa: “Ne ho parlato con il suo procuratore Federico Pastorello. Vedremo se ci saranno le condizioni per portarlo nel capoluogo campano. Prima tuttavia dovremo fare delle valutazioni con il nostro allenatore“.

Con l’addio di Lozano, ora, il calciatore si sarebbe riproposto agli azzurri. L’ex Juve e Fiorentina vorrebbe tornare in Italia per dimostrare tutta sua qualità. Secondo un indiscrezione di mercato, Bernardeschi ha anche confessato a Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro che ora gioca a Toronto, che l’idea di giocare al Maradona lo entusiasma. Al momento non sembra esserci nessuna trattativa però l’esterno offensivo di Carrara è sempre piaciuto al presidente De Laurentiis. Unico problema potrebbe essere l’ingaggio. Il calciatore sarebbe si disposto a ridursi l’ingaggio di circa sei milioni percepito a Toronto ma non a scendere sotto i quattro milioni a stagione.