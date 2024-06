Napoli, Beto sempre nei radar? Spalletti lo considerava addirittura un possibile sostituto di Osimhen

La dirigenza della SSC Napoli è già al lavoro sul 2024 e sulla prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha sempre avuto una visione lungimirante ed anche senza il suo precedente dirigente, Cristiano Giuntoli, vuole programmare in anticipo. La prossima stagione potrebbe infatti vedere diversi elementi della squadra fare le valigie ed andare via. Potrebbe esserci una nuova rivoluzione all’interno della rosa partenopea, anche in attacco.

In particolare Giovanni Simeone potrebbe decidere di andare via per avere maggiore spazio. Spesso, infatti, l’argentino viene considerato come il terzo attaccante, con i precedenti mister che spesso lo hanno considerato solo una riserva di Osimhen e Raspadori

UN EX OBIETTIVO DI GIUNTOLI PER RINFORZARE L’ATTACCO DELLA SSC NAPOLI

Per questo motivo De Laurentiis avrebbe individuato in un ex pupillo di Giuntoli, il giocatore per rinforzare la squadra. Stiamo parlando di Beto Betuncal, ex Udinese ed ora in Premier League, all’Everton. La sua stagione, però, è stata deludente ed ora potrebbe partire per 25 milioni di euro.

Beto è sempre piaciuto, non solo al Napoli, ma anche all’ex Luciano Spalletti. Il Messaggero, infatti, riportava addirittura che “Beto sarebbe il sostituto ideale, secondo ‘Big Luciano’ Spalletti”.