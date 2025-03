Napoli, Billing l’ennesimo capolavoro silenzioso di ADL: gratis sei mesi, a giugno riscatto per meno 10 mln

Philip Anyanwu Billing è senza dubbio il nome più gettonato delle ultime ore. Dopo il gol pareggio contro l’Inter, il centrocampista azzurro si è preso la scena ed è riuscito a portare il Napoli in lotta per lo Scudetto. Che Billing non fosse non calciatore qualsiasi si era già capito nella partita contro il Como dove ha mostrato importanti qualità.

Ora che la forma è quasi ottimale, Antonio Conte è consapevole di avere in squadra un centrocampista di tutto rispetto, un calciatore che fino a giugno resterà in azzurro gratis e che può essere riscattato per meno di 10 milioni di euro.

BILLING E’ L’ENNESIMO CAPOLAVORO SILENZIOSO DELLA DIRIGENZA PARTENOPEA: ARRIVATO TRA L’INDIFFERENZA GENERALE, IL NAPOLI HA ORA IN MANO UN CENTROCAMPISTA DI TUTTO RISPETTO

Il giocatore ha caratteristiche tecniche e tattiche che lo rendono un elemento versatile. Può infatti garantire solidità nella fase di interdizione e allo stesso tempo contribuire alla manovra offensiva con inserimenti e tiri dalla distanza. Nel Napoli rappresenta una valida alternativa ad Anguissa, ma la sua duttilità gli permette di adattarsi a diversi moduli di gioco. Conte sta apprezzando sempre di più la sua capacità di lettura delle situazioni di gioco e la sua determinazione nei duelli a centrocampo, come si è visto nelle ultime partite.

Il centrocampista è arrivato in prestito gratuito fino a giugno, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Se il Napoli decidesse di confermarlo, Billing percepirebbe uno stipendio netto di tre milioni di euro a stagione. Una cifra importante, ma sostenibile per il club partenopeo, che potrebbe così garantirsi un giocatore solido ed esperto a centrocampo per gli anni a venire.