Napoli, Billy Gilmour ad un passo: ha dato la sua disponibilità al trasferimento

La SSC Napoli sarebbe ad un passo dal definito il quinto acquisto del calciomercato estivo: Billy Gilmour. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista ha dato la sua disponibilità al trasferimento in azzurro per la prossima stagione. Il suo arrivo non esclude quello di Brescianini.

Il giocatore sarebbe stato espressamente richiesto da Antonio Conte e la prima offerta è stata rifiutata. Il Napoli, però, prepara una nuova offerta che difficilmente sarà rifiutata da parte del club inglese.

BILLY GILMOUR IL QUINTO COLPO DELLA SSC NAPOLI DOPO BUONGIORNO, SPINAZZOLA, RAFA MARIN E L’ORMAI DEFINITO BRESCIANINI. ANTONIO CONTE SISTEMA IL CENTROCAMPO

A scrivere di Gilmour e il Napoli anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “La trattativa per Gianluca Gaetano al Cagliari è entrata nel vivo: appena sarà trovata la quadra definitiva, il Napoli proverà ad affondare il colpo Gilmour”.

“Billy Gilmour, il centrocampista del Brighton e della Scozia per cui il ds Manna ha già confezionato un’offerta da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro. Come ha candidamente raccontato il Ceo del club inglese, mister Paul Barber, la proposta non è stata ritenuta sufficiente e di conseguenza rifiutata, ma è in arrivo un rilancio. Nell’East Sussex se l’aspettano tutti, e questa volta difficilmente sarà rimandato al mittente: lo scozzese ha il contratto in scadenza nel 2026 e questa è di certo una chiave a misura per aprirgli le porte del Napoli”.