Napoli, Billy Gilmour sempre più vicino: si attende il sostituto al Brighton

Billy Gilmour, giovane centrocampista scozzese attualmente in forza al Brighton, potrebbe presto approdare al Napoli.

La trattativa per portarlo in azzurro sembra essere a un punto avanzato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con l’obiettivo di avere il rinforzo a disposizione di Antonio Conte già per la prossima partita di campionato contro il Bologna.

Manna si reca a Londra

La scorsa settimana, il direttore sportivo del Napoli, Manna, si è recato a Londra per sbloccare l’affare, riuscendo a raggiungere un accordo con il Brighton su una cifra di 12 milioni di euro, più bonus ancora da definire.

Tuttavia, la conclusione dell’operazione dipende dal Brighton, che vuole assicurarsi un sostituto prima di lasciar partire Gilmour. Al momento, il club inglese è in trattative con il Celtic per Matt O’Riley, superando anche l’interesse dell’Atalanta.

Quindi, mentre l’accordo tra Napoli e Brighton sembra essere vicino, l’affare rimane in attesa di sviluppi legati all’acquisto di un nuovo centrocampista da parte del club inglese. Fino ad allora, i tifosi del Napoli dovranno pazientare ancora un po’ per vedere Gilmour in azzurro.