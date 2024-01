Napoli, bloccate le partenze di Gaetano, Zerbin e Zanoli

La situazione in classifica, in casa Napoli, è molto delicata. Il presidente Aurelio De Laurentiis è preoccupato per il rischio della mancata qualificazione in Champions League ed i relativi introiti derivanti dalla massima competizione europea.

Nel frattempo, gli azzurri sono in ritiro e il presidente azzurro ha bloccato le partenze di tre calciatori ormai destinati all’addio: Gaetano, Zerbin e Zanoli.

GAETANO, ZERBIN E ZANOLI: PARTENZE BLOCCATE

Il difensore era ormai destinato al Genoa. L’inserimento nella trattativa di Dragusin, però, ha cambiato tutto e da giorni i due club non discutono più del prestito secco. Zerbin, invece, rappresenta l’unica alternativa a Kvara, visto che Lindstrom rappresenta l’ultimo della lista per Mazzarri.

Gaetano, invece, andrà via solo se arriveranno due nuovi centrocampisti. Mazzarri, infatti, ritiene il calciatore un potenziale fuoriclasse e lo spazio a disposizione sta aumentando sempre di più. Il centrocampista, quindi, resterebbe in azzurro anche in caso di arrivo di Samardzic.