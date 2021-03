Napoli-Bologna alle ore 20.45, le probabili formazioni: Gattuso schiera Mertens dal primo minuto

Questa sera, alle ore 20.45, Napoli e Bologna scenderanno in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per disputare la gara di Serie A. Entrambe le squadre sono cariche e puntano alla vittoria.

Ancora una volta Rino Gattuso dovrà fare a meno di alcuni calciatori fondamentali come Hirving Lozano. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Dries Mertens.

Per Gattuso contro il Bologna sarà una partita importante per cercare di non perdere il treno chiamato Champions League. Queste dovrebbero essere le formazioni con cui i due tecnici scenderanno in campo:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio

Gattuso è pronto a confermare Rrahmani al centro della difesa, con Diego Demme che dovrebbe prendere il posto del febbricitante Bakayoko.