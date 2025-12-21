Napoli-Bologna, le probabili formazioni: infortunio di Sam Beukema, salta la partita

Allarme in casa Napoli a poche ore dalla finale di Supercoppa contro il Bologna. Durante la seduta di allenamento a Riad, Sam Beukema ha subito un colpo al piede che lo ha messo fuori gioco per l’allenamento odierno.
Nel match di semifinale, Antonio Conte aveva già scelto una difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus: una soluzione che sembra destinata a essere riproposta anche contro il Bologna. Buongiorno resta l’opzione principale dalla panchina, mentre per Beukema la presenza in campo appare improbabile.
A chiarire la situazione è arrivata anche la nota ufficiale del club: “Sam Beukema non prenderà parte all’allenamento di oggi a causa di un trauma contusivo al piede rimediato nella sessione di ieri“.
Queste le probabili formazioni:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano