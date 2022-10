Napoli-Bologna: le probabili formazioni

Nella decima giornata di Serie A il Napoli del mister Luciano Spalletti ospiterà in casa il Bologna di Thiago Motta. Il calcio d’inizio è previsto per domenica 16 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Gli azzurri hanno intenzione di continuare a portare a casa vittorie. Il Napoli, infatti, è reduce dalla vittoria in Champions League contro l’Ajax che ha consolidato di fatto il passaggio al turno successivo a pieni punti.

Per quanto riguarda gli assenti, non ci sono buone notizie per Anguissa che sarà fuori per il match di domani ma si spera in un suo rientro contro la Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebisher, Dominguez, Barrow; Zirkzee.