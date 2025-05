Napoli, Bonny nei radar azzurri per l’attacco

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra disposto a tutto pur di trattenere Antonio Conte in panchina. Nelle ultime ore, sta circolando forte il nome di Kevin De Bruyne, fortissimo centrocampista del Manchester City in scadenza di contratto con i cityzens. Quello del belga sarebbe davvero un colpo grosso per la società azzurra.

Il trequartista del Manchester City però non è l’unico obiettivo azzurro. Nel radar c’è sempre anche un attaccante che, viste le più competizioni previste per il prossimo anno, possa far respirare un po’ Romelu Lukaku.

Stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio nel corso di Radio Goal ha lanciato un’altra notizia.

“Il Napoli fa all-in su Bonny, è una richiesta di Conte e Manna”, “può essere lui il primo acquisto estivo”, “su De Bruyne c’è concorrenza agguerrita, serve cautela, anche se De Bruyne vuole Napoli e Conte”. Queste alcune frasi estratte dalle parole di De Maggio.

Staremo a vedere nelle prossime settimane, se il Napoli riuscirà a chiudere davvero questi due colpi, Bonny e De Bruyne. Per quest’ultimo, Lukaku, compagno di De Bruyne in nazionale, potrebbe fare da intermediario e cercare di convincerlo.