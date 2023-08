Napoli boom: domani arriva Gabri Veiga, è fatta per il rinnovo di Osimhen

La SSC Napoli ha definito il terzo acquisto della stagione 2023/2024. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti trovato l’accordo con il Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga, il quale arriverà a Castel Volturno in settimana dopo aver sostenuto le classiche visite mediche. Il giocatore ha dato il suo assenso al trasferimento, così come il club.

La firma di Veiga potrebbe già arrivare nella giornata di domani, con il calciatore che firmerebbe un contratto importante per i prossimi cinque anni, con un ingaggio che dovrebbe sfiorare i 2.3 milioni di euro.

Un’altra grande notizia arriva dall’edizione odierna de Il mattino, il quale rivela come il presidente Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con Victor Osimhen per il rinnovo contrattuale. Per convincerlo a restare, la SSC Napoli ha dovuto accontentare le richieste dell’attaccante che, conclude Il Mattino, andrà a percepire circa 12 milioni di euro netti a stagione, compresivi di bonus e variabili.