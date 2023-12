Napoli-Braga, le formazioni: dubbio Osimhen, Mazzarri pronto a preferirgli Raspadori

Alle ore 21 il Napoli scenderà in campo contro il Braga in una partita fondamentale per il futuro azzurro. Walter Mazzarri ha intenzione di schierare l’11 titolare ma, probabilmente, Victor Osimhen potrebbe partire dalla panchina.

A Radio Marte rivelano: “Non tornerà a Napoli prima della notte: nella migliore delle ipotesi, arriverà una decina di ore prima della partita, senza fare allenamento, e Walter Mazzarri, nella formazione di domani sera, dovrebbe preferirgli chi oggi è a Castel Volturno a lavorare con gli altri compagni di squadra”.

In casa Napoli, quindi, la decisione di Osimhen non sarebbe stata molto gradita. Anche lo stesso Mazzarri si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso in una situazione così difficile.

NAPOLI-BRAGA, LE FORMAZIONI: DUBBIO OSIMHEN, DAL PRIMO MINUTO RASPADORI?

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratshekia.

Braga (4-2-3-1): Matheus; Marín, José Fonte, Saatci, Gómez; Al Musrati, Vitor Carvalho, Bruma; Djaló, Ricardo Horta, Ruiz. Allenatore: