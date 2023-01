Napoli, Brekalo nuovo obiettivo

Il Napoli sarebbe piombato su Brekalo del Wolfsburg. Sul calciatore anche altre squadre italiane della Serie A

Dopo aver passato la scorsa stagione in prestito al Torino, dove ha sorpreso tutti, Josip Brekalo ora potrebbe far ritorno in Serie A. Il calciatore è in scadenza di contratto con il Wolfsburg e non sta giocando molto.

L’obiettivo del calciatore sarebbe andar via dalla Bundesliga, provando a ritornare magari in Italia. Un desiderio che potrebbe finire per essere assecondato da ben due squadre, che sembrano intenzionate a fare un’offerta per lui. Il calciatore croato piace ad Udinese e Napoli, che però dovranno vedersela con il Getafe per poterlo acquistare.

La situazione

Il Napoli sarebbe intenzionato a provarci in estate a zero, dopo aver sondato già nello scorso mercato di luglio il calciatore croato. L’Udinese, invece, avrebbe l’obiettivo di prendere l’ex Torino per sostituire l’infortunato Gerard Deulofeu che interessa anche alla Roma. Il calciatore spagnolo resterà fermo per un po’ e i bianconeri potrebbero comunque guadagnare un elemento di sicuro affidamento.

Il Napoli, però, avrebbe intenzione di provare a chiudere subito per il croato piazzando il primo colpo per giugno. In Spagna il Getafe sembra non essere l’unica squadra interessata. Fonti iberiche dicono: “Josip Brekalo è diventato un nome molto chiacchierato nel mercato dei trasferimenti. Il contratto del calciatore croato scade alla fine di questa stagione con il Wolfsburg in Germania, per il quale non sta giocando quasi mai, e per questo è alla ricerca di una nuova squadra. A 24 anni, l’ala è molto apprezzata nel mercato dei trasferimenti e agli interessi già pubblicati di Monza e Real Betis Balompié si aggiunge ora un’altra squadra de LaLiga, il Getafe CF, che nelle ultime ore ha studiato la fattibilità dell’ingaggio di Josip Brekalo“.