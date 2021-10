Napoli – Bremer, i tifosi del Torino contro Cairo: “Dirigenza ridicola”

Qualche giorno fa l’indiscrezione: il Napoli avrebbe messo prepotentemente gli occhi su Geison Bremer, difensore centrale del Torino. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe rimasto stregato dalle recenti prestazioni del brasiliano, candidandolo come obiettivo principale di mercato in caso di addio di Kostas Manolas.

Ovviamente, giunti a conoscenza delle indiscrezioni di mercato, i tifosi del Torino non sono rimasti per nulla contenti. I supporter granata si sono scagliati ferocemente contro Cairo, incriminato di aver trasformato il club in una succursale.

Bremer infatti è considerato tra i talenti più cristallini dell’attuale rosa granata, e per i tifosi è ovviamente sbagliatissimo lasciarlo andare a prezzo di saldo. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 e per tale motivo il Torino non potrà pretendere un’ingente somma per il suo cartellino.

Tra i commenti social più comuni vi sono quelli che definiscono la società come ridicola. La volontà della piazza granata è chiara e inequivocabile: il contratto di Bremer dovrà essere rinnovato il prima possibile, senza se e senza ma.

Da capire è se le intenzioni del presidente del Torino Urbano Cairo siano della stessa lunghezza d’onda. Intanto i tifosi sono lì pronti ad insorgere ed il patron granata questo lo sa bene. Bisogna decidere con cautela.