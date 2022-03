Napoli, Broja se parte Osimhen

Nel caso in cui parta Osimhen, il Napoli tiene d’occhio Armando Broja che è in prestito dal Chelsea al Southampton

Continuano le voci di mercato su Victor Osimhen. Il talento nigeriano del Napoli continua ad intrigare mezza Inghilterra, con Manchester United, Newcastle e Tottenham pronte a fare follie. I partenopei sembrano volersi cautelare nel caso arrivi un’offerta irrinunciabile – dagli 80 milioni in su – e starebbe sondando il terreno per il prossimo attaccante.

Si è visto fare il nome di Gianluca Scamacca, su cui gli azzurri sono fortissimi, ma negli ultimi giorni gli emissari dei partenopei avrebbero incontrato il Chelsea per Armando Broja. L’albanese è attualmente in prestito al Southampton e potrebbe però finire in Serie A nella prossima stagione.

Il prezzo è alto

La valutazione del giocatore albanese avrebbe già superato i 30 milioni e potrebbero servire anche dei bonus, a quanto dice Alfredo Pedullà. Il calciatore è una punta di ruolo, dal possente fisico e già in buona mostra nonostante la giovane età. Il classe 2001 è alto 1.91 e in stagione sta già mostrando di saper fare il suo.

In 31 apparizioni con i Saints ha già segnato ben 9 volte. Un bottino non da poco, specialmente perché è la sua prima – vera e propria – stagione in Inghilterra. In passato ha giocato, infatti, solo nelle giovanili del Chelsea salvo poi finire al Vitesse in prestito. Ha ampi margini di miglioramento e potrebbe essere uno dei prossimi centravanti più forti d’Europa. Un prospetto che il Napoli proverà a prendere se dovesse partire Osimhen, cosa che sembra quasi probabile dovesse arrivare l’offerta giusta.