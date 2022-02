Napoli, Bruscolotti critica Elmas: “Non è possibile entrare in campo in quelle condizioni”

Ai microfoni di Campania Sport è intervenuto l’ex difensore del Napoli, Beppe Bruscolotti, in cui ha parlato dell’ultima partita degli azzurri pareggiata contro l’Inter di Simone Inzaghi.

In particolare, Bruscolotti ha criticato un calciatore azzurro, Elif Elmas, il quale è poi risultato il peggiore in campo: “A prescindere dall’entrata di Elmas, che io dopo 10’ l’avrei chiamato dicendogli: ‘Ti stai rendendo contro sé stai giocando o meno?’ Perché non è possibile che si entra in campo in quelle condizioni“.

“Può anche capitare ma non credo che in una partita del genere un giocatore entri con l’adrenalina al massimo e dovrebbe quindi dare molto di più”.

Bruscolotti ha quindi criticato il calciatore azzurro. La sua prestazione è infatti stata sotto le aspettative e non ha inciso durante la partita.

L’ex difensore azzurro ha infine dichiarato: “Sono gare che hanno un’importanza vitale, chi rincorre deve fare di più ma è chiaro che il Napoli non poteva buttare via tutto“.