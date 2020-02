Napoli, brutta sconfitta col Lecce: i tifosi chiedono ad un calciatore di andare via

Dopo la brutta sconfitta rimediata al San Paolo contro il Lecce, in casa Napoli si discute sul futuro. La società azzurra, infatti, sa che la qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale e per questo ha incaricato Gattuso di fare il possibile in questa stagione non positiva.

Al termine della partita, il difensore Kalidou Koulibaly ha chiesto scusa ai tifosi per qualche errore commesso ed ha postato il seguente post su Instagram: “Dobbiamo reagire da squadra vera: lavorare e fare punti. Napoli non merita questa classifica“.

Subito la pubblicazione del post, il difensore del Napoli è stato riempito d’insulti. Il giocatore, infatti, non sembra più essere quello di una volta e la difesa ne sta risentendo in maniera davvero importante. Su Instagram è possibile leggere i seguenti commenti: “Se non hai più voglia di stare a Napoli, vai via“, “Vergognati, da Napoli te ne devi andare“, “Se queste sono le tue intenzioni, fai le valigie e vai via“.

I tifosi napoletani, quindi, non sono stati clementi con il calciatore azzurro che, in molte occasioni, ha salvato la squadra. Ora, sta vivendo un momento di difficoltà ma ai tifosi azzurri non sembra interessare molto e vorrebbero i fatti sul campo a prescindere dai vari commenti sui social network. Kalidou Koulibaly ha preferito non rispondere ai vari tifosi che l’hanno pesantemente attaccato dal momento che preferisce rispondere sul campo con i fatti.

Questi commenti, forse, sono anche il frutto delle numerosi voci di mercato che vorrebbero Kalidou Koulibaly via da Napoli al termine della stagione. Sul giocatore partenopeo, infatti, molte sono le squadre interessate, dal PSG al Manchester United. Pur di acquistare il difensore, infatti, queste squadre sarebbero pronte a fare follie con offerte superiori agli 80 milioni di euro.