Napoli, brutte notizie per Gattuso: Lozano out fino a marzo, salterà almeno 4 partite

Brutte notizie in arrivo per mister Gattuso, che fatta eccezione per l’ultima partita vinta in casa per 1-0 contro la Juventus, non sta passando un bel periodo in quanto a risultati e prestazioni della sua squadra.

Ebbene per l’allenatore calabrese sono arrivati questa mattina gli aggiornamenti in merito alle condizioni di Hirving Lozano, attaccante messicano che aveva avuto un infortunio proprio nelle battute finali del match contro i bianconeri.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica” oggi in edicola “El Chucky ha riportato quasi certamente una distrazione muscolare e dunque ne avrà almeno per tre settimane”.

Il giocatore dunque rientrerà a servizio della squadra solo a marzo e sarà costretto a saltare sia il doppio confronto col Granada, sia le due sfide di campionato contro Atalanta e Benevento.

Gattuso dunque dovrà aggiungere il suo nome alla lista degli infortunati, che già non erano pochi, e dovrà contare sulle riserve per portare a casa un risultato soddisfacente in quello che potrebbe essere un insieme di partite importanti in vista della fine del campionato.