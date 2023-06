Napoli, budget (senza eventuali cessioni) di 45 milioni: ADL programma il mercato del Napoli

La dirigenza della SSC Napoli è già al lavoro per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis e Micheli hanno iniziato a programmare il futuro societario che deve continuare ad essere roseo. Per questo motivo i principali obiettivi sono giovani talenti del panorama nazionale ed internazionale.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza azzurra vorrebbe stanziare un budget di 45 milioni di euro, cifra da aggiungersi all’eventuale clausola derivante dalla cessione di Kim (altri 60-70 milioni). L’edizione de La Gazzetta dello Sport riporta i possibili obiettivi dei partenopei: “Il nome più interessante è quello di Scalvini, giovane ma già ampiamente svezzato dal calcio italiano con l’Atalanta di Gasperini, in cima ad una lista che prevede altri profili stranieri come Danso, Ito, Itakura e Hancko“.

“Gli altri movimenti restano legati alle uscite e anche in questo caso gli obiettivi sono già stati individuati: Koopmeiners (Atalanta) e Gabri Veiga (Celta) per il centrocampo, David (Lilla) per l’attacco“. Un nome su cui De Laurentiis vorrebbe puntare è una scommessa, il futuro numero 10 della Nazionale italiana: Baldanzi. Quest’ultimo, però, ha un prezzo ormai alle stelle dopo il traguardo raggiunto con l’Italia Under-20.

Il Napoli ha come obiettivo quello di completare la rivoluzione avviata nell’ultimo anno e mettere a disposizione di Rudi Garcia una squadra con entusiasmo e pronta a tutto per puntare all’obiettivo.

Non tutti gli attuali calciatori azzurri, infatti, resteranno a Napoli. Come riportato da calciomercato.com, infatti, due sarebbero i giocatori pronti ad essere sacrificati (escludendo Kim il quale sembra ormai lontano da Napoli): Lozano e Zielinski. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2024 e l’obiettivo è non perderli a parametro zero. Inoltre, attualmente percepiscono un ingaggio fuori dalla portata delle nuove direttive societarie.