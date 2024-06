Napoli: Buongiorno, Hermoso e… il sogno Kim

I partenopei sarebbero desiderosi di riaccogliere Kim Min Jae, partito l’estate scorsa in direzione Bayern Monaco. Il sud coreano potrebbe tornare, anche sembra uno scenario abbastanza utopico

Kim Min Jae torna di moda in ottica mercato del Napoli. Il calciatore di proprietà del Bayern Monaco, ex difensore di Fenerbahce e proprio del Napoli tra le tante, continua ad essere il sogno di Aurelio De Laurentiis e soci. Giovanni Manna sta lavorando per portare un difensore ad Antonio Conte, con Kim che resta il sogno proibito.

In pole position ci sarebbe Alessandro Buongiorno, venticinquenne di proprietà del Torino valutato circa 45 milioni di euro. Soldi che il Napoli non vorrebbe spendere così a cuor leggero, tanto da aver pensato di inserire contropartite tecniche oltre a 25 milioni di euro. Urbano Cairo, però, non sembra smuoversi. Mario Hermoso, invece, arriverebbe a parametro zero ma a spaventare sarebbero le commissioni degli agenti.

La pista Kim Min Jae si riaccende?

Poco voluto a Monaco di Baviera, almeno dai tifosi e dalla dirigenza, ma con Vincent Kompany che deve ancora valutarlo. Il difensore sud coreano ha vissuto un’annata orribile sotto ogni punto di vista. Arrivato per 50 milioni di euro, si è ritrovato ad essere un acquisto mai azzeccato.

Quarto giocatore per soldi spesi per averlo nella storia del Bayern Monaco, che si ritrova ora a volerlo cedere ad un anno di distanza dal suo arrivo. Se il destino di De Ligt è quello, probabile possa tornare in Italia, quello di Kim potrebbe anche essere di una permanenza in Germania. Tutto ancora da scrivere, però.