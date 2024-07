Napoli, Buongiorno in bilico: due difensori che potrebbero sostituire il calciatore del Torino

Mentre tutto sembrava portare ad un esito positivo, si è arenata la trattativa che vede Alessandro Buongiorno alla SSC Napoli. A svelare i motivi l’esperto di mercato de Il Roma, Giovanni Scotto, il quale ha rivelato che “l’accordo tra il #Napoli e #Buongiorno non si chiude (ancora) per la clausola chiesta dal giocatore di 55 milioni a partire dal prossimo anno”.

“Il Napoli non è d’accordo. L’inserimento dell’Inter, annunciato pubblicamente, è ovviamente una manovra per mettere pressione al club azzurro. L’Inter oggi non ha i soldi per comprare Buongiorno”.

“Poi chiaramente se il giocatore ha cambiato idea lo dicesse. A 40 milioni si possono trovare altri difensori di grande livello”, conclude il giornalista.

IN BILICO IL FUTURO DI BUONGIORNO, IL NAPOLI RITORNERA’ ALLA CARICA PER DUE VECCHI PALLINI DEL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS?

Bisognerà, quindi, attendere le prossime 48h per capire il futuro del difensore. Intanto, il Napoli potrebbe ritornare alla carica per due vecchi pallini della dirigenza azzurra: Dragusin e Davidson Sanchez.

Il profilo di Davinson Sanchez, in particolare, è tenuto d’occhio da qualche stagione e non è da escludere l’arrivo in maglia azzurra proprio quest’anno. L’indiscrezione è arrivata dalla Turchia qualche settimana fa, con il club turco che lascerebbe partire il giocatore per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.