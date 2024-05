Napoli, Buongiorno primo obiettivo di Conte per la difesa. Schira: “Aperte trattative con gli agenti”

Antonio Conte ha accettato di guidare il Napoli non per fare una semplice comparsa o ritornare in panchina dopo un periodo di stop. L’ex allenatore della Juventus ha obiettivi importanti, ovvero quello di riportare in Campania il tricolore dopo una stagione non troppo esaltante.

Per questo motivo sarà necessario investire sul mercato, rinforzando prima di tutto la difesa. Come riportato su X da Nicolò Schira, il primo obiettivo del nuovo mister è un centrale del Torino: Alessandro Buongiorno.

ALESSANDRO BUONGIORNO OBIETTIVO PRINCIPALE DI ANTONIO CONTE PER LA DIFESA DEL NAPOLI: TRATTATIVE AVVIATE CON I SUOI AGENTI

“Il vice capitano del Torino Alessandro Buongiorno è l’obiettivo principale di Antonio Conte come nuovo difensore centrale. Il Napoli ha aperto le trattative con i suoi agenti. Cairo chiede €40 milioni per venderlo”.