Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: almeno cinque cambi per Conte, Marianucci non ci sarà

La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari rappresenta un crocevia importante per gli azzurri, chiamati a confermare la crescita mostrata nell’ultima settimane. Antonio Conte, consapevole dei tanti impegni ravvicinati, ha deciso di procedere con almeno cinque cambi rispetto alla formazione titolare che scende solitamente in campo in campionato.

Nel corso della partita, infatti, ci sarà spazio anche per Vergara e Ambrosino, due ragazzi del vivaio che hanno attirato l’attenzione dello staff tecnico grazie alla loro personalità e alla capacità di adattarsi al calcio propositivo richiesto dal mister.

Non sarà invece della partita Marianucci, fermato da una squalifica che lo obbligherà a seguire i compagni dalla tribuna. Un’assenza che riduce leggermente le opzioni in difesa, ma che non modifica l’approccio del Napoli alla gara. L’intenzione di Conte era quella di schierarlo titolare ma il calciatore e lo staff l’hanno informato di tale squalifica rimediata nella precedente squadra.

Queste le probabili formazioni della partita:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane