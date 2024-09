Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: nuovi acquisti in panchina (tranne uno). Un calciatore fuori rosa

Alle ore 18 di domenica 15 settembre, Cagliari e Napoli scenderanno in campo per la quarta partita di campionato. L’edizione odierna de Il Mattino svela le scelte di formazione di Antonio Conte: “Domani pomeriggio a Cagliari l’intero pacchetto arretrato e non solo sarà lo stesso visto nelle ultime uscite del Napoli”.

“Davanti a Meret agiranno capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa. Conferme anche nella zona nevralgica con Mazzocchi e Olivera sugli esterni, rispettivamente a destra e a sinistra; mentre Anguissa e Lobotka avranno il compito di chiudere la cerniera del centrocampo”.

“Gilmour e McTominay, dunque, dovrebbero partire dalla panchina, ma quasi certamente faranno il loro esordio con la casacca del Napoli in terra sarda sebbene a partita in corso. L’unica novità, per altro abbastanza annunciata, è la presenza di Romelu Lukaku dal primo minuto al centro dell’attacco azzurro […]”. Per ora, quindi, saranno fuori gli acquisti di fine mercato e soprattutto McTominay il quale è stato pagato 30 milioni di euro.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku.

Non sarà della partita, invece, il terzino Mario Rui. Quest’ultimo ha rifiutato nelle ultime ore anche le offerte arrivate dalla Turchia, dove il mercato è ormai concluso. Uno dei calciatori dello scudetto è quindi fuori rosa e lo resterà fino al prossimo gennaio.