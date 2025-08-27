Napoli-Cagliari, primo ballottaggio in porta: ecco i possibili undici di Conte

Antonio Conte sta selezionando gli 11 che giocheranno nella partita contro il Cagliari. Questa sarà la prima sfida casalinga dei campioni d’Italia in questa stagione e in porta potrebbe esserci un ballottaggio tra Meret e Milinkovic Savic

Conte sta decidendo

Al momento Antonio Conte si trova per le mani con un gran bel problema, in senso positivo però. Ha due grandi portieri in rosa, Milinkovic Savic e Meret. I due sono in continuo ballottaggio e sembrerebbe sarà così per un bel po’ in questa stagione.

Contro il Cagliari gli undici titolari dovrebbero essere confermati, come raccontato da Antonio Conte: “La squadra dovrebbe essere confermata”. L’unico ballottaggio, come detto, sembrerebbe essere quello tra i due portieri, con Alex Meret che sarebbe al momento in vantaggio sul collega serbo.

Ballottaggio ad oltranza

Come sottolineato dalla Gazzetta dello sport, l’“Unico ballottaggio previsto, e quello farà compagnia per un bel po’, tra i pali tra Milinkovic e Meret con quest’ultimo favorito. Conte non fa sconti e ci mancherebbe, sabato sera, in uno stadio pieno, vorrà una squadra che sia tonica e intraprendente, come lo è stata a Reggio Emilia: si procede con il 4-1-4-1”. Qui di seguito i possibili 11: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay, De Bruyne; Lucca.