Napoli – Cagliari, tensione tra Spalletti e Caceres all’intervallo: il retroscena

Il Napoli ha centrato il sesto successo di fila in campionato in altrettante giornate. Gli ultimi 3 punti sono arrivati con la vittoria casalinga contro il Cagliari, in una partita dominata e controllata dall’inizio alla fine.

Se si volesse trovare un piccolo difetto nell’ultima prestazione azzurra, allora si potrebbe criticare l’aver segnato un solo gol nel primo tempo, permettendo così al Cagliari di rimanere teoricamente ancora in partita. La situazione di quasi equilibro dopo i primi 45′, secondo quanto riportato da Repubblica nelle ultime ore, avrebbe addirittura causato un battibecco tra Luciano Spalletti e Martin Caceres all’ingresso degli spogliatoi.

Scintille generate da un match ancora aperto per quanto riguarda il risultato ma che in realtà non ha mai presentato partita. Ecco allora che Luciano Spalletti ha sfruttato l’intervallo per caricare ulteriormente la squadra, incitandoli a chiudere il match quanto prima.

Detto, fatto. Il Napoli entra in campo ancora più affamato. 10 minuti ed un mai domo Victor Osimhen si procura un calcio di rigore, poi freddamente trasformato dal capitano Lorenzo Insigne. Game, set e match.

18 punti in campionato in 6 partite, punteggio pieno e primato solitario in classifica. 16 gol fatti, appena 2subiti: sono ben 4 i clean sheet di questo inizio di campionato. Numeri impressionanti a certificare il maestoso avvio della squadra di Luciano Spalletti, che diverte e si diverte. Solo il tempo poi ci dirà a cosa si potrà puntare realmente quest’anno.