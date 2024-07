Napoli, Cajuste non ha colpito particolarmente Conte: prende piede un suo addio

In questi giorni a Dimaro, l’allenatore Antonio Conte sta facendo le sue valutazioni. Secondo quanto riportato da SKY, a sorpresa potrebbe lasciare il club partenopeo anche Jens Cajuste, il quale, secondo l’emittente televisiva, non sembra aver colpito particolarmente il nuovo mister.

Arrivato in azzurro lo scorso anno, il centrocampista ha trovato poco spazio a disposizione, nonostante le 35 presenze stagionali. Il suo rendimento non è mai stato eccellente e quasi tutte le partite sono state giocate da subentrato.

ADDIO CAJUSTE ALLA SSC NAPOLI, IL SOSTITUTO PUO’ ESSERE MARCO BRESCIANINI: IL TALENTUOSO CENTROCAMPISTA DEL FROSINONE NEL MIRINO DEL CLUB PARTENOPEO

Il Napoli continua a lavorare intensamente sul mercato in entrata. Tra i giocatori che hanno suscitato l’interesse del club partenopeo c’è Marco Brescianini, talentuoso centrocampista del Frosinone, che ha recentemente concluso una stagione di grande successo in Serie A.

Il Napoli ha fatto un passo avanti contattando il Frosinone per ottenere maggiori informazioni sul calciatore. Tuttavia, l’Atalanta sembra essere ancora in pole position per assicurarsi le prestazioni di Brescianini. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato per Sky, attraverso il suo sito ufficiale.

Marco Brescianini è un centrocampista versatile e dotato di diverse qualità tecniche che lo rendono un giocatore interessante per molte squadre. Ha una notevole capacità di leggere il gioco e distribuire palloni precisi ai compagni. Questa dote gli permette di essere efficace sia nella costruzione del gioco sia nelle situazioni di transizione. È abile nel controllo palla e nel dribbling, il che gli consente di superare facilmente gli avversari e di mantenere il possesso sotto pressione.