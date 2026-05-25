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Napoli, calciatore attaccato sui social:”Devi lasciare la squadra”

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Fonte Flickr

Ieri, il Napoli ha chiuso la stagione 2025/2026 battendo l’Udinese 1-0. A svoltare la partita è stato Rasmus Hojlund.

Tra i giocatori in campo c’era anche Matteo Politano. Terminato il match, l’esterno ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con una serie scatti per celebrare la vittoria e la fine del campionato. In men che non si dica, il calciatore è stato inondato da una valanga di critiche.

Alcuni tifosi partenopei hanno colto l’occasione per esprimere il loro disappunto e molti hanno invitato l’attaccante, addirittura, a lasciare il Napoli una volta per tutte.

Di fronte a tutte queste affermazioni negative, Politano non si è scomposto. Anzi, ha reagito in modo professionale. Ha, infatti, optato per la via del silenzio.

Soltanto alle critiche più forti, ha risposto con delle emoji sorridenti; evitando di alimentare ancora di più la situazione.

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