Napoli, calciomercato 2026: Manna pronto a definire tre cessioni

Il nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri prende forma, ma prima di affondare i colpi in entrata la priorità resta quella di alleggerire un organico particolarmente numeroso e proprio per questo il direttore sportivo, Giovanni Manna, è già al lavoro per definire alcune operazioni in uscita per creare spazio e liberare risorse economiche da reinvestire sul mercato.

Le trattative più avanzate riguardano Giuseppe Ambrosino, Alessio Zerbin e Gianluca Vigliotti, tre profili destinati a proseguire altrove il percorso come concordato dalla dirigenza e dal nuovo allenatore, intenzionato a valutare il gruppo durante il ritiro ma consapevole della necessità di ridurre sensibilmente il numero dei giocatori attualmente sotto contratto.

Ambrosino sarà ceduto in prestito al Modena mentre Zerbin lascerà Napoli per andare al Frosinone in prestito con diritto di riscatto o obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Per Vigliotti, invece, gli azzurri hanno trovato l’accordo per il prestito con il Pineto in Serie C.

Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha recentemente ribadito come il club debba prima completare diverse cessioni, considerando una rosa composta da quasi cinquanta elementi tra rientri dai prestiti e giovani da sistemare.

Solo successivamente il Napoli potrà concentrarsi sugli ultimi innesti richiesti da Allegri, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e più equilibrata in vista della nuova stagione.