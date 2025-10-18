Calciomercato, il Napoli punta su un giocatore che si svincolerà nell’2026

Il tempo scorre ed aumentano le possibilità che il Napoli a gennaio faccia dei nuovi acquisti. Il mister Antonio Conte confida nell’arrivo di giocatori di spessore.

A rivelarlo è stato Niccolò Ceccarini nel suo giornale “Tuttomercatoweb.com”. Le parole dell’esperto:” I riflettori della dirigenza azzurra si sono già accesi da tempo su un centrocampista dal grande talento come Kobbie Mainoo del Manchester United.

Classe 2005, l’anglo-ghanese è impiegato con il contagocce da Ten Hag e questo sta rendendo il terreno decisamente più fertile. Il Napoli è pronto all’assalto anche se la concorrenza non manca.”

Ha aggiunto:” Ma non è finita qua nel senso che il Napoli è operativo anche su altri fronti. Uno di questi porta ad Amadou Haidara, il cui contratto con il Lipsia scade nel giugno 2026. Una situazione che lo rende estremamente appetibile.”

Ceccarini ha chiuso l’osservazione, con la seguente affermazione:” Il Napoli segue anche con grande attenzione la crescita di Brooke Norton-Cuff, che dopo aver vinto l’Europeo Under 21 con l’Inghilterra si è messo in luce in questo avvio di stagione con la maglia del Genoa. Su di lui c’è anche la Juventus”.