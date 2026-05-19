Napoli, Manna accelera sul calciomercato: primo colpo in arrivo?

Con l’arrivo dell’estate, il Napoli è molto attento al mercato. Giovanni Manna non sta perdendo tempo, anzi tutt’altro. Il Direttore Sportivo ha puntato un esterno da affiancare al capitano sulla fascia destra.

Il suo nome è Anan Khalaili. L’attaccante dell’Union Saint-Gilloise, nell’ultima parte della stagione, ha colpito tutti con le sue prestazioni durante i match di Champions League. I suoi tre gol in sole 8 presenze non sono affatto passati inosservati.

Il Napoli non vuole farsi scappare il calciatore ventunenne. Manna in men che non si dica si è messo in contatto sia con gli agenti dell’israeliano che con il team belga.

L’Union, stando a quanto rivelato dal “Corriere dello Sport” è disposta a cedere il giovane esterno a non meno di 20 milioni. Una somma alta ma coerente con le promettenti qualità dell’attaccante.

Non resta, dunque, che fissare i termini dell’accordo. Le trattative si devono svolgere velocemente, dato che il club azzurro non è solo nella corsa. Khalaili ha, infatti, attirato l’attenzione di molti club, tra cui alcuni della Premier League.