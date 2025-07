Due azzurri lasciano Napoli: ecco la cifra incassata dal Napoli

Il Napoli non si ferma. La squadra per la prossima stagione non è ancora pronta. Giovanni Manna non sta procedendo solo a fare nuovi acquisti, ma si sta occupando anche delle cessioni.

De Laurentiis ha bisogno di rifornire le sue casse per poter procedere alla creazione della nuova rosa. Tra i calciatori in questione, ci sono nomi, il cui peso è notevole. Tra questi, ci sono Jasper Lindstrom, comprato due anni fa a 30 milioni di euro e Micheal Folorunsho, la cui presenza non è mai stata essenziale.

Per entrambi, sono già state avviate le trattative di vendita.

Lindstrom non è tra i piani di Conte. Per il calciatore danese l’addio al Napoli è sempre più vicino. Tra poco, giungerà al Wolfsburg. Secondo il contratto, il tetto di riscatto è di 15 milioni di euro.

Folorunsho è stato fuori dalla rosa di Conte già ad inizio anno. Prossimamente, sarà dato in prestito al Cagliari a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.