Napoli, Callejon accetta il rinnovo bimestrale: prolungamento fino al 31 agosto!

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il Napoli calcio, ha parlato in queste ultime ore in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24. Tra i temi toccati, il più attuale è stato la situazione contrattuale di José Maria Callejon.

Il calciatore spagnolo infatti ha finalmente accettato il prolungamento contrattuale di due mesi offertogli dal Napoli. Ecco le parole del giornalista RAI a confermare la notizia: “Accordo raggiunto tra Napoli e Callejon. L’attaccante spagnolo ha accettato i due mesi di prolungamento di contratto, per cui non andrà via il 30 giugno e resterà in azzurro fino al 31 agosto“.

Ciro Venerato ha poi continuato sull’argomento, spiegando le motivazioni alla base della scelta del calciatore, la quale non pareva per nulla scontata prima dell’ufficialità. Poi però qualcosa ha convinto il calciatore.

“Il rinnovo bimestrale di Callejon non era una cosa così scontata. Il successo in Coppa Italia e la voglia di giocarsi la Champions League, oltre al rapporto con squadra e tifoseria, ha spinto il calciatore ad accettare la proposta del Napoli.”

Ciro Venerato ha parlato poi dell’imminente futuro di Callejon, destinato con ogni probabilità a lasciare Napoli. Sulle sue tracce vi sono in particolare Siviglia e Valencia: “Il calciatore resterà fino a fine stagione e poi andrà via. Il calciatore tratta con Siviglia e Valencia ma non ha ancora firmato.”