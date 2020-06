Napoli, Callejon destinato all’addio: la tentazione è ritornare il Liga

José Maria Callejon è nel cuore dei tifosi napoletani, ormai questo è un dato di fatto. Grazie alla sua professionalità e amore per la maglia azzurra, l’ex attaccante del Real Madrid non ha mai detto una parola fuori posto durante tutta la sua avventura napoletana, ormai giunta al capolinea.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il calciatore avrebbe ormai raggiunto un accordo con la SSC Napoli per prolungare il contratto fino al prossimo 31 Agosto per concludere la stagione attuale che, a causa del Coronavirus, continuerà fino al mese più caldo dell’anno.

Al termine della stagione, però, lo spagnolo andrà via da Napoli La sua avventura sembra essere giunta al capolinea non solo per le lacrime dopo aver conquistato la Coppa Italia, ma anche per i cori dei suoi compagni di squadra durante i festeggiamenti del trofeo. Lo spagnolo, infatti, ha la grande tentazione di ritornare in patria, in Spagna, e concludere la carriera nel suo Paese.

Come appreso dalla Spagna dal portale AreaNapoli.it, il Granada avrebbe offerto al partenopeo un precontratto, con il calciatore che sarebbe propenso a dire sì.

In particolare, José Maria Callejon avrebbe anche dato il suo assenso ad una riduzione dell’ingaggio, consentendo così al club spagnolo di ingaggiarlo. Tuttavia, il giocatore vorrebbe disputare anche le competizioni europee e, per avere questa certezza, è necessario aspettare il termine della Liga spagnola.